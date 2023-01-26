السعودية اليوم / جامعة شقراء تحقق المركز الأول في ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"



شقراء 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

حقق طلبة جامعة شقراء المركز الأول في واحة الابتكارات في التعليم، التي تنعقد كأحد فعاليات "ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني" في نسخته الثانية "GTEL2023"، بتنظيم من الجامعة

ويتضمن تطبيق "واضح"، الذي جرى إعداده وتنفيذه بواسطة الطالبتين رند سعد سليمان الشنيفي، وفاطمة عبدالعزيز العيسى من قسم علوم الحاسب، تقديم تجارب علمية منهجية باستخدام تقنية الواقع المعزز في بيئة ثلاثية الأبعاد، بدلًا من المعامل والأدوات التقليدية المطلوبة لتنفيذها، ويتم ذلك بطريقة أكثر أمانًا وبعيدًا عن المخاطر داخل المعامل، كما يمكن للتطبيق تنفيذ كل هذه الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإعداد أو تجهيز مسبق.

ويشهد ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"، مشاركة أكثر من 45 متحدثًا ومتحدثة من 30 دولة، عدد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الإلكتروني، وذلك سعيًا لاستشراف مستقبل التعلم الإلكتروني، وتبادُل المعارف والمهارات والتقنيات، لاكتشاف التغييرات المستقبلية تحقيقًا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم، وتُطور أداءه، وتعزز مكتسباته.

// انتهى //

13:21ت م

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شقراء 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسحقق طلبة جامعة شقراء المركز الأول في واحة الابتكارات في التعليم، التي تنعقد كأحد فعاليات "ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني" في نسخته الثانية "GTEL2023"، بتنظيم من الجامعة السعودية الإلكترونية، من خلال مشروع "تطبيق واضح" الذي يقدم خدمات مميزة تستهدف المعلمين وطلاب المدارس.ويتضمن تطبيق "واضح"، الذي جرى إعداده وتنفيذه بواسطة الطالبتين رند سعد سليمان الشنيفي، وفاطمة عبدالعزيز العيسى من قسم علوم الحاسب، تقديم تجارب علمية منهجية باستخدام تقنية الواقع المعزز في بيئة ثلاثية الأبعاد، بدلًا من المعامل والأدوات التقليدية المطلوبة لتنفيذها، ويتم ذلك بطريقة أكثر أمانًا وبعيدًا عن المخاطر داخل المعامل، كما يمكن للتطبيق تنفيذ كل هذه الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإعداد أو تجهيز مسبق.ويشهد ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"، مشاركة أكثر من 45 متحدثًا ومتحدثة من 30 دولة، عدد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الإلكتروني، وذلك سعيًا لاستشراف مستقبل التعلم الإلكتروني، وتبادُل المعارف والمهارات والتقنيات، لاكتشاف التغييرات المستقبلية تحقيقًا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم، وتُطور أداءه، وتعزز مكتسباته.// انتهى //13:21ت م0078

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