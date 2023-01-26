السعودية اليوم / جراحة دقيقة بمركز بريدة تنقذ حياة مريضة من فتق مختنق



بريدة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تمكّن فريق اختصاصي من أطباء الجراحة العامة في مستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة مريضة مصابة بفتق جراحي مختنق والتهاب "بريتوني" شديد، مع وجود صديد بالبطن وغرغرينة وثقب بجزء من القولون.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة البالغة من العمر 44 عاماً وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تشكو من آلام شديدة وانتفاخ في منطقة البطن، وباشر المختصون في قسم الطوارئ وأطباء الجراحة على الفور بإجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وأظهرت نتائجها وجود فتق جراحي مختنق والتهاب "بريتوني" شديد مع وجود صديد بالبطن، إلّا أن تفاقم حالة المريضة استدعى إلى عمل استكشاف عاجل للبطن في غرفة العمليات لتشخيص الحالة بدقة، وتحديد متطلبات سير الخطة العلاجية المناسبة.

وبيّن التجمع أن نتائج الاستكشاف أظهرت وجود غرغرينة بجزء من القولون، وإصابة المريضة بثقب في القولون نتيجة للفتق المختنق، الأمر الذي قرر معه الأطباء القيام بتدخل جراحي عاجل وإجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت خمس ساعات، جرى خلالها استئصال جزء من القولون وعمل غسيل للبطن وعمل مفاغرة.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن المريضة نقلت إلى قسم العناية المركزة بعد العملية الجراحية، ثم إلى القسم المختص لمتابعتها طبياً وتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وغادرت بعدها المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ودون أي مضاعفات جانبية.

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13:16ت م

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