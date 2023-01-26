السعودية اليوم / 49 ألف مستفيد من خدمات الهيئة الطبية بالشرقية



الدمام 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

أوضحت الهيئة الطبية العامة في صحة المنطقة الشرقية أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية بلغ (49157) مستفيداً، خلال عام 2022م.

وبينت الهيئة أن عدد المسجلين في تطبيقي "موعد" و"صحتي" بلغ (5834) مستفيداً، انطلاقاً من التزامها بتطبيق البرامج المعتمدة من مركز الإحالات الطبية وتحقيق مستوى عالي في مؤشر الأداء للهيئات الصحية، كما أن إجمالي الأوامر والقرارات الصادرة بلغت (2344) قراراً إدارياً و (4738) قراراً علاجياً، (74%) منها داخل المنطقة الشرقية، و (26%) خارج المنطقة.

وبلغ عدد المراجعين لمقر الهيئة الرسمي (11,274) مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم عبر قنوات التواصل (22.800)، واستلمت الهيئة العامة للشؤون الطبية (15.083) طلباً عبر برنامج الطلب الإلكتروني.

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12:58ت م

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