السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر4 درجات يضرب مدينة الشابة التونسية



تونس 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية شمال شرق تونس.

وأكد المعهد التونسي للرصد الجوي، في بيان اليوم، أنه تم تحديد مركز الزلزال وفق التحاليل الأولية بــ 33.35 درجة خط عرض وبــ 35.11 درجة خط طول شمال شرق مدينة الشابة.

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12:56ت م

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