السعودية اليوم / إنقاذ حياة 51 مريضًا بعملية قلب مفتوح



سكاكا 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

تمكن أطباء القلب في منطقة الجوف من إنقاذ حياة 51 مريضًا من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح عاجلة وطارئة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد .

وأوضحت صحة الجوف أن عمليات القلب المفتوح التي أجريت للمرضى وصلت لأقسام الطوارئ كحالات طارئة وإنقاذ حياة، يتم التعامل معها بحسب البرتوكولات الطبية المعتمدة لعلاج مثل هذه الحالات .

وبينت أن العمليات التي أجريت تنوعت مابين زراعة شرايين، وتبديل صمامات، وإزالة أورام نادرة من القلب، مشيرة إلى أن المركز قدم خدمات علاجية، ووقائية، وإسعافية تخصصية، عبر أقسام العيادات الخارجية لـ 6536 مراجعًا خلال العام 2022م.

وأكدت صحة الجوف أن الأطباء تمكنوا ولله الحمد من إجراء 1237 تدخلًا طبيًا لإجراء قسطرة القلبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية لـ (959) في اقسام العناية القلبية، وجرى تقديم خدمات علاجية لـ 541 حالة في أقسام التنويم، كما تم عمل منظار لـ 53 حالة، وإجراء 2184 حالة تصوير قلب للكبار، وتقديم خدمات تخصصية لـ (1631) لتخصص الأطفال.

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12:42ت م

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