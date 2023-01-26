السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلادها



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:33ت م

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الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:33ت م0066

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