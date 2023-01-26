السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلادها



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.

// انتهى //

12:33ت م

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