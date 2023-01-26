السعودية اليوم / لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ(25)



الدمام 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

عقد أصحاب المعالي ورؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعهم الخامس والعشرين، في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، المتعلقة بالتعليم العالي بدول المجلس، وقرارات أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

كما اطلعوا على نتائج وتوصيات لجنة وكلاء جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وما تضمنته من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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12:11ت م

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