السعودية اليوم / صحة الجوف تنظم حملة "طاقتك لا تهدرها"



سكاكا 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف حملة بعنوان "طاقتك لاتهدرها", بمشاركة فريق التطوع الصحي ضمن معرض الطاقة المتجددة في مركز الجوف الحضاري.

وأطلع فريق التطوع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على تفاصيل الحملة أثناء تدشين سموه للمعرض.

وتتضمن الحملة التوعية بالطرق الصحية للحفاظ على الطاقة الجسدية, وأهمية الصحة النفسية للحفاظ على الطاقة، كما تشمل قياسات الجسم للزوار من كتلة الجسم والضغط والسكر، وحملة التبرع بالدم، والاستشارات الطبية والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

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12:05ت م

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