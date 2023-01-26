السعودية اليوم / "الصحة" تصدر دليلاً للأيام الصحية العالمية للربع الأول 2023

دليلك للأيام والأسابيع والشهور الصحية لعام 2023م والتي تساهم في تعزيز الوعي الصحي⬇️ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 24, 2023

الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسأصدرت "الصحة" دليلاً للأيام والأسابيع والأشهر الخليجية والعالمية الصحية للربع الأول من العام الحالي 2023م.وتضمن الدليل تلك المناسبات، ومن أبرزها، يــوم إطـــلاق عــش بصحـــة، الذي صادف 1 / 1 / 2023م، والأسبوع الخليجي للسرطان في الأول من شهر فبراير المقبل، واليوم العالمي للصرع في تاريخ 2 / 2 / 2023م، واليوم العالمي للسرطان في 4 / 2 / 2 023م، واليوم العالمي لسرطان الأطفال في تاريخ 15 / 2 / 2023م، واليوم السعودي للزواج الصحي في تاريخ 19 / 2 / 2023م، والأسبوع العالمي لاضطراب الأكل ويبدأ من تاريخ 28 / 2 / 2023م وحتى تاريخ 6 / 3 / 2023م، وشـهـــر التــوعيـــة بسرطـــــان القولـون والمستقيـم ويصادف تاريخ 1 /3/ 2023م، واليــوم العالمــــي للـسمــــع في تاريخ 3 /3/ 2023م، واليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 4 /3/ 2023م، واليوم الوطني للمشي في تاريخ 5 /3/ 2023م، والأسبوع العالمي للجلوكوما من تاريخ 8 /3/ 2023م وحتى 14 /3/ 2023م، والأسبـــــوع العالمــــي للملـــح من تاريخ 8 /3/ 2023م وحتى تاريخ 14 /3/ 2023م ، واليوم العالمي للكلى في تاريخ 9 /3/ 2023م، واليـوم العالمـي لصحـة الفــم والأسنــــان في تاريخ 20 /3/ 2023م، واليــــوم العالمــــي لمتـلازمـــــة داون في تاريخ 21 /3/ 2023م، واليـــوم العـــالمـــي للبصــــريـــات ويصادف تاريخ 23 /3/ 2023م، واليوم العالمــــي للــــدرن في تاريخ 24 /3/ 2023م ، واليوم العالمي لثنائي القطب في تاريخ 30 /3/ 2023م.كما يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:// انتهى //12:03ت م0059