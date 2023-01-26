السعودية اليوم / "الصحة" تصدر دليلاً للأيام الصحية العالمية للربع الأول 2023

الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس
أصدرت "الصحة" دليلاً للأيام والأسابيع والأشهر الخليجية والعالمية الصحية للربع الأول من العام الحالي 2023م.
وتضمن الدليل تلك المناسبات، ومن أبرزها، يــوم إطـــلاق عــش بصحـــة، الذي صادف 1 / 1 / 2023م، والأسبوع الخليجي للسرطان في الأول من شهر فبراير المقبل، واليوم العالمي للصرع في تاريخ 2 / 2 / 2023م، واليوم العالمي للسرطان في 4 / 2 / 2 023م، واليوم العالمي لسرطان الأطفال في تاريخ 15 / 2 / 2023م، واليوم السعودي للزواج الصحي في تاريخ 19 / 2 / 2023م، والأسبوع العالمي لاضطراب الأكل ويبدأ من تاريخ 28 / 2 / 2023م وحتى تاريخ 6 / 3 / 2023م، وشـهـــر التــوعيـــة بسرطـــــان القولـون والمستقيـم ويصادف تاريخ 1 /3/ 2023م، واليــوم العالمــــي للـسمــــع في تاريخ 3 /3/ 2023م، واليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 4 /3/ 2023م، واليوم الوطني للمشي في تاريخ 5 /3/ 2023م، والأسبوع العالمي للجلوكوما من تاريخ 8 /3/ 2023م وحتى 14 /3/ 2023م، والأسبـــــوع العالمــــي للملـــح من تاريخ 8 /3/ 2023م وحتى تاريخ 14 /3/ 2023م ، واليوم العالمي للكلى في تاريخ 9 /3/ 2023م، واليـوم العالمـي لصحـة الفــم والأسنــــان في تاريخ 20 /3/ 2023م، واليــــوم العالمــــي لمتـلازمـــــة داون في تاريخ 21 /3/ 2023م، واليـــوم العـــالمـــي للبصــــريـــات ويصادف تاريخ 23 /3/ 2023م، واليوم العالمــــي للــــدرن في تاريخ 24 /3/ 2023م ، واليوم العالمي لثنائي القطب في تاريخ 30 /3/ 2023م.
كما يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:
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دليلك للأيام والأسابيع والشهور الصحية لعام 2023م والتي تساهم في تعزيز الوعي الصحي⬇️— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 24, 2023
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12:03ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.