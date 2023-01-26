السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر إرهابي



تونس 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على عنصر إرهابي في مدينة ماطر شمال تونس.

وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، إلى أن الإرهابي سبق وأن صدرت في حقه أحكام بالسجن تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

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11:54ت م

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