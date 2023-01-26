

تونس 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

أعلنت السلطات الأمنية التونسية إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.

وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، إلى أنه تم أيضًا إنقاذ 150 مهاجرًا غير شرعي من الغرق بعد أن تعطلت المراكب التي كانت تقلهم بالقرب من السواحل التونسية.

// انتهى //

11:41ت م

0051





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات الأمنية التونسية تحبط 4 عمليات هجرة غير شرعية وتنقذ مهاجرين من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.