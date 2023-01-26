السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة (وكيل رقيب) للرجال



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة (وكيل رقيب) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 11 / 7 / 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .

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11:33ت م

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