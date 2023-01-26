السعودية اليوم / 113 مستفيداً من مبادرة" القرى النائية" للكشف المبكر عن داء السكري



الرس 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

نفّذ مستشفى الرس العام ممثلاً بإدارة الصحة العامة أمس، مبادرة (القرى النائية)، وذلك ضمن برنامج فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز للكشف المبكر عن داء السكري، بالتعاون مع الجمعية الأهلية لداء السكري، في قرية الغضياء والسلمات التابعة لمحافظة النبهانية.

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن المبادرة التي استفاد منها 113 شخصاً، تهدف إلى الوصول للمرضى المصابين بداء السكري بمختلف أنواعه في القرى والهجر بالمناطق الطرفية النائية، وذلك عن طريق فريق طبي متكامل يقوم بتقديم البرامج التوعوية والعلاجية ومتابعة الحالات المرضية، إضافةً تطعيم الراغبين بلقاح الإنفلونزا الموسمية بمبادرة من مركز صحي الغضياء والسلمات.

وأشار التجمع إلى أن المستهدفين من المبادرة يحصلون على العديد من الخدمات المختلفة التي توفرها المبادرة، وتتضمن التوعية والتثقيف الغذائي والدوائي، وأخذ العلامات والخصائص الحيوية للمرضى، كما يعمل الفريق الطبي المشارك في المبادرة بعمل فحوصات تحليل السكر التراكمي، وتقديم لاستشارات الطبية، بالإضافة إلى فحص القدم والتوعية بأهمية ممارسة

// انتهى //

11:30ت م

0046



الرس 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسنفّذ مستشفى الرس العام ممثلاً بإدارة الصحة العامة أمس، مبادرة (القرى النائية)، وذلك ضمن برنامج فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز للكشف المبكر عن داء السكري، بالتعاون مع الجمعية الأهلية لداء السكري، في قرية الغضياء والسلمات التابعة لمحافظة النبهانية.وبيّن تجمع القصيم الصحي أن المبادرة التي استفاد منها 113 شخصاً، تهدف إلى الوصول للمرضى المصابين بداء السكري بمختلف أنواعه في القرى والهجر بالمناطق الطرفية النائية، وذلك عن طريق فريق طبي متكامل يقوم بتقديم البرامج التوعوية والعلاجية ومتابعة الحالات المرضية، إضافةً تطعيم الراغبين بلقاح الإنفلونزا الموسمية بمبادرة من مركز صحي الغضياء والسلمات.وأشار التجمع إلى أن المستهدفين من المبادرة يحصلون على العديد من الخدمات المختلفة التي توفرها المبادرة، وتتضمن التوعية والتثقيف الغذائي والدوائي، وأخذ العلامات والخصائص الحيوية للمرضى، كما يعمل الفريق الطبي المشارك في المبادرة بعمل فحوصات تحليل السكر التراكمي، وتقديم لاستشارات الطبية، بالإضافة إلى فحص القدم والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمكافحة السكري.// انتهى //11:30ت م0046

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 113 مستفيداً من مبادرة" القرى النائية" للكشف المبكر عن داء السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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