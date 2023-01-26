شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي يرفع راية التحدي الليلة فى مواجهة رونالدو بالسوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي اتحاد جدة تحدي قوي ومثير حينما يواجه فريق النصر العنيد، فى أحدي ديربيات الكرة السعودية الشهيرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي فى إطار فعاليات كأس السوبر السعودي.

حيث سيكون النجم المصري أحمد حجازي فى منافسة ثنائية شرسة أمام النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، للمرة الأولي فى إطار منافسات المباريات الإقصائية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جماهير العميد تثق بشكل كبير على إيقاف الحاجز للمهاجم البرتغالي.

فى حين يأمل رونالدو أن تكون مباراة اليوم نقطة إنطلاقة قوية له فى مسيرته مع النصر، إذا ما قام بتسجيل أولي أهدافه مع العالمي، الشئ الذي سيؤثر على مسيرته بشكل إيجابي مع الفريق.



جارسيا يواصل إعتماده على رونالدو

ومن المتوقع أن يواصل المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المديى الفني للنصر، الإستمرار بالدفع برونالدو بشكل أساسي فى الفترة الحالية، بعد تأكد على المستوي البدني والفني للاعب بصورة كبيرة فى مباراة الاتفاق الأخيرة



موعد مباراة الاتحاد والنصر فى السوبر

ومن المنتظر أن يلتقي ناديي الاتحاد والنصر الليلة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من السوبر السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة أبو ظبي.