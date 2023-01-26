شكرا لقرائتكم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، أجواء ماطرة على الهدا بمحافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365“، في “تويتر”، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.