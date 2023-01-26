السعودية اليوم / جامعة شقراء و"هدف" تنظّمان ورشتي عمل لتعزيز المهارات والقدرات لدى الطلبة



الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

نظّمت جامعة شقراء، ممثلةً في وحدة الخريجين وعمادة السنة التحضيرية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ورشتي عمل لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن برامج مبادرة الإرشاد المهني للجامعات

كما تهدف الورشتان إلى تفعيل مبادرة الإرشاد المهني والتي تعنى بالإشهام في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على مهارات واحتياجات قطاعات العمل الحالية والمستقبلية.

وعقدت الورشة الأولى بعنوان "الميول المهنية خطوتك الأولى لسوق العمل"، قدمتها روان التميمي، وتناولت سبل تنمية الوعي والمهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات مثل مهارة اتخاذ القرار، والتعريف بأنواع الميول المهنية ومدى الحاجة لمعرفتها لرفع الأداء الوظيفي والدافعية للعمل والإنجاز وتعزيز فرص النجاح والرضا المهني، بالإضافة إلى التعريف بمقياس الميول المهنية والمتاح عبر منصة "سبل" التابعة للصندوق.

فيما جاءت الورشة الثانية بعنوان "المهارات الناعمة وأهميتها في سوق العمل"، قدمتها إيمان المطيري، وتناولت التعريف بالمهارات الناعمة وتقديم أمثلة عليها من بينها (المرونة والتواصل الفعال، والعمل الجامعي، والإيجابية)، وكذلك الفرق بين المهارات الناعمة والمهارات الصلبة، ومدى أهميتها في سوق العمل لسد الثغرات المعرفية لدى الفرد وتعزيز جودة بيئة العمل وتحسين الأداء العام، كما تعرف الحضور على أبرز المهارات الناعمة لدى الطالب الجامعي وكيفية تنميتها أثناء فترة الدراسة.

// انتهى //

10:49ت م

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الرياض 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسنظّمت جامعة شقراء، ممثلةً في وحدة الخريجين وعمادة السنة التحضيرية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ورشتي عمل لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن برامج مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية والتي يقدمها صندوق "هدف"، لتعريف الطلبة ببعض المهارات والخطوات الأساسية لتأهيل وتعزيز قدراتهم قبل الدخول في سوق العمل.كما تهدف الورشتان إلى تفعيل مبادرة الإرشاد المهني والتي تعنى بالإشهام في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على مهارات واحتياجات قطاعات العمل الحالية والمستقبلية.وعقدت الورشة الأولى بعنوان "الميول المهنية خطوتك الأولى لسوق العمل"، قدمتها روان التميمي، وتناولت سبل تنمية الوعي والمهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات مثل مهارة اتخاذ القرار، والتعريف بأنواع الميول المهنية ومدى الحاجة لمعرفتها لرفع الأداء الوظيفي والدافعية للعمل والإنجاز وتعزيز فرص النجاح والرضا المهني، بالإضافة إلى التعريف بمقياس الميول المهنية والمتاح عبر منصة "سبل" التابعة للصندوق.فيما جاءت الورشة الثانية بعنوان "المهارات الناعمة وأهميتها في سوق العمل"، قدمتها إيمان المطيري، وتناولت التعريف بالمهارات الناعمة وتقديم أمثلة عليها من بينها (المرونة والتواصل الفعال، والعمل الجامعي، والإيجابية)، وكذلك الفرق بين المهارات الناعمة والمهارات الصلبة، ومدى أهميتها في سوق العمل لسد الثغرات المعرفية لدى الفرد وتعزيز جودة بيئة العمل وتحسين الأداء العام، كما تعرف الحضور على أبرز المهارات الناعمة لدى الطالب الجامعي وكيفية تنميتها أثناء فترة الدراسة.// انتهى //10:49ت م0031

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