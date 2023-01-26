

جنيف 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

اطلقت منظمة الصحة العالمية منصة شاملة حول صحة اللاجئين والمهاجرين تضم مجموعة من الأدوات والموارد لدعم الجهود العالمية والإقليمية والوطنية في تطبيق الأنشطة المتعلقة بالصحة والهجرة.

وأنشأت المنظمة هذه المنصة لمساعدة البلدان ليكون لديها أنظمة صحية قوية وشاملة ، ومزودة بالمعرفة والأدوات اللازمة لمساعدة صانعي القرار والعاملين الصحيين على تلبية الاحتياجات الصحية لهؤلاء السكان ، والنهوض بأجندة الصحة والهجرة.

وقال مدير برنامج الصحة والهجرة بالمنظمة سانتينو سيفيروني في بيان له إن الأدوات الموجودة على المنصة تساعد البلدان في تصميم وتطوير وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وخدمات الصحة والهجرة على أساس الدقة والسلامة التقنية ، بما في ذلك تطبيق خطة العمل العالمية GAP لتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين 2019/2023 ، وخطط العمل الإقليمية ذات الأهداف المماثلة.

وتشمل المنصة تدخلات الصحة العامة قصيرة وطويلة الأجل لتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين وكذلك دمج رعايتهم الصحية في جدول الأعمال العالمي والإقليمي والوطني في الخطط والمبادرات ، بالإضافة إلى تعزيز الرصد الصحي ونظم المعلومات الصحية وهي أدوات غير ملزمة ويمكن تكييفها مع مختلف السياقات والمجتمعات .

// انتهى //

10:30ت م

0027





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تطلق منصة حول صحة اللاجئين والمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.