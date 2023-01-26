السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال إندونيسيا



جاكرتا 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بلدة ميلونجوان في منطقة لواوتارا، بمقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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10:28ت م

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