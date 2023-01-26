السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالقصيم ينفّذ 310 دورات تدريبية و 331 محاضرة توعوية خلال السعودية اليوم 2022



بريدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نفّذت ‏إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم خلال العام 2022 م ، 310 دورات تدريبية استفاد منها 2865 متدرباً ومتدربة ، و 331 محاضرة توعوية استفاد منها 42682 شخصاً .

وتضمنت البرامج التدريبية دورة البروتوكولات الطبية (Medical Protocols ) ، ودورة دعم الإصابات في مرحلة ما قبل المستشفى (PHTLS ) ، ودورة دعم الحياة الأساسية ( BLS ) ، ودورة فرز مسار الجلطات ( Fast ED ) ، ودورة القيادة الآمنة لمركبة الطوارئ ( EVOS ) .

كما تضمنت البرامج دورة ( برنامج معالي المحافظ ) المخصصة للناشئين من البنين والبنات من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة ، والهادفة إلى تعليم الناشئة الإسعافات الأولية والتدريب عليها والإلمام بها ، ليصبحوا أعضاء فاعلين ويشاركوا فرع الهيئة ‏في المعارض التوعوية والمهرجانات والأيام العالمية لتثقيف أقرانهم من الناشئة .

‏بدوره أكّد مدير عام الفرع خالد الخضر أهمية البرنامج التدريبية والمحاضرات التوعوية على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية لأفراد المجتمع ، مثمناً جهود إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي في هذه الدورات النوعية .

م . ك // انتهى //

10:28ت م

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