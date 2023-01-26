السعودية اليوم / الدكتور التركي يزور الوحدات العسكرية للحرس الوطني بمنطقة نجران



نجران 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني زيارة لمعالي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، لمنطقة نجران استمرت يومين، تخللها محاضرات ولقاءات وكلمات توجيهية شملت لواء الأمير تركي بن عبد العزيز الأول وقيادات الوحدات العسكرية بالحرس الوطني.

ووجه معاليه كلمة للخطوط الأمامية المرابطة حثهم فيها على طاعة الله ورسوله ووحدة الصف وطاعة ولي الأمر, منوهاً بما تقوم به المملكة من خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين, كما زار معاليه لواء الملك عبد العزيز الآلي ومركز العمليات بقوة نجران وألقى كلمة توجيهية لمنسوبي المركز.

وتمثل الزيارة شراكة إستراتيجية بين الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ووزارة الحرس الوطني، في سياق الأدوار المجتمعية لأعضاء هيئة كبار العلماء التي تعمل الأمانة العامة للهيئة على تنظيمها.

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10:26ت م

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