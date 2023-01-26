السعودية اليوم / مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون يستقبل مدير السعودية اليوم مكافحة المخدرات



الدوحة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

استقبل مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى سعيد زايد الكواري اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

واطلع اللواء القرني على جهود وأنشطة وإنجازات المركز في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، حيث استمع والوفد المرافق له لإيجاز شامل يُبيِّن الجهود التي يقوم بها المركز في تنسيق ما تبذله دول المجلس من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، بجانب تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة، بما فيها عمليات التسليم المراقب، وجمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتحليلها وتنظيم تبادلها، كذلك إجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في دول المجلس والمنطقة، والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بدول المجلس، من خلال عقد الدورات التدريبية لمنتسبي أجهزة مكافحة المخدرات وضباط الجمارك في كافة المجالات ذات الاختصاص.

وأكد العميد الكواري أن ما تحقق في مجال مكافحة المخدرات يأتي كنتاج لجهود مباركة ومميزة وتعاون مثمر بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس والمركز، في ظل التوجيهات السديدة والدعم والمساندة الحثيثة من لدن وزراء الداخلية بدول المجلس.

من جانبه أوضح اللواء القرني أن زيارته للمركز تأتي في إطار ما توليه المديرية العامة لمكافحة المخدرات من دعم ومساندة لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإسهاماً في تعزيز قدرات المركز لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها في سبيل أمن وحماية المنطقة ومجتمعنا الخليجي من آفة المخدرات، مؤكداً أهمية تطوير الاستراتيجيات الأمنية بدول المجلس لمواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات والمستجدات في جميع المجالات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي تأتي ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للارتقاء بالعمل الأمني الخليجي المشترك.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق الخليجي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية في كل المجالات وبالأخص في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، والتي تتطلب تضافر الجهود الخليجية لمكافحتها في ظل التقدم المتسارع والمطرد لأساليب العصابات الإجرامية في التخطيط والتنفيذ لأعمالهم غير المشروعة في تطور العصابات الإجرامية واستغلالهم المتعاظم للتقنية الحديثة في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قدم اللواء القرني الشكر والتقدير لما لمسه من جهود وإنجازات، التي تؤكد ما يقوم به المركز من دور بارز في حماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والجرائم المرتبطة بها، مثمناً ما توليه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حرص دائم لتحقيق ما تصبو إليه دول الخليج العربية من تقدم وأمن ورفعة واستقرار.

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10:21ت م

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