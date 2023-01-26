السعودية اليوم / أمطار على المنطقة الشرقية



الدمام 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على المنطقة الشرقية شملت مدينة الدمام والظهران ومحافظة الخبر، وبيقيق، والأحساء، والقطيف، والجبيل، والخفجي، والنعيرية والمراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

09:59ت م

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