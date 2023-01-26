السعودية اليوم / إطلاق برنامج التكامل المهني بين التعليم والتدريب التقني والمهني بالباحة



الباحة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

أطلقت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة فعاليات برنامج "تكامل" المشترك بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، وتسهيل التحاق طلاب التعليم بسوق العمل بعد التخرج، وكذلك تشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل ، ونشر ثقافة التقنية والعمل المهني وتعزيز الصورة الإيجابية عن العمل المهني ، ومساعدة الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته وبناء إعداده المهني الأولي، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة المهن المحببة لهم في بيئة تدريب عملية.

كما يهدف أيضاً إلى غرس الاتجاهات الايجابية لدى طلاب التعليم العام والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني والتمكن من مهارات حياتية أكثر تنوعًا وكذلك التكامل بين مناهج التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

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09:53ت م

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