السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بالباحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي



الباحة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

حصلت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني "مسار".

وبينت عمادة الكلية أن حصول الكلية على الاعتماد سيسهم في تعزيز جودة الخدمات التدريبية والمساندة وسيكون دافعًا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق منظومة فعالة.

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09:45ت م

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