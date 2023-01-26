السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تعزز خدماتها لتهيئة البيئة الصحية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

عززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة ‏للوقاية والرعاية الصحية خدماتها لتهيئة البيئة الصحية عبر سلسلة إجراءات وتنظيمات تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الوقائية لخلق بيئة آمنة وصحية لقاصدي المسجد الحرام.

وأفاد مدير عام الوقاية والرعاية الصحية حسن بركات السويهري أن الإدارة تعمل مع منظومة خدمات متكاملة تضم أكثر من 1450 معدةً وأداة لتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض، ويقوم على تشغيلها فريق عمل متكامل يضم أكثر من 850 مشرفاً ومراقباً وعاملاً مختصاً يعملون على مدار الساعة لتهيئة المسجد الحرام لطائفين والمصلين في أجواء تعبدية إيمانية ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن حصول الرئاسة على شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية "iso14001" أسهم في إعطائها دافعاً كبيراً لمواصلة الخطط التطويرية لمنظومة خدمات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام.

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