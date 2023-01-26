شكرا لقرائتكم بداية موجة البرد السادسة نهاية الأسبوع ارتدوا الملابس الثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس لإجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه من المتوقع بداية موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم المناطق”.

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وأضاف “أنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبناءهم الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الأماكن المفتوحة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.