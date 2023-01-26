السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 35.096 إصابة بفيروس كورونا



سيول 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35.096 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا تسجيل 26 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و296.

// انتهى //

07:12ت م

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سيول 04 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 35.096 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و75 ألفا و652، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا تسجيل 26 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و296.// انتهى //07:12ت م0010

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