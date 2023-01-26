شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في التشكيل المتوقع للنصر لمواجهة اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة السعودية، مباراة اتحاد جدة أمام نظيره نادي النصر، ضمن مواجهات بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة والنصر، الفائز من اللقاء الآخر الهلال أمام الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وينوي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، تواجد لويس جوستافو العائد من الإصابة في تشكيل الفريق، بجانب الاعتمادعلى تواجد كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: روسي

خط الدفاع: علي لاجامي (كونان)، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، بيتي مارتينيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو، رومارينيو، هارون كامارا.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.