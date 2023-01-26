شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة والنصر في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة اتحاد جدة أمام نظيره نادي النصر، ضمن مواجهات بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة والنصر، الفائز من اللقاء الآخر الهلال أمام الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة والنصر

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره النصر، اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والنصر

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره النصر، في كأس السوبر السعودي، عبر قناة SSC1 HD بتعليق عبد الله الغامدي.