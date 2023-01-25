تسهيلات سعودية متنوعة لحجاج ومعتمري الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة لقاءاته في الجزائر؛ مع عدد من المسؤولين وشركات السفر والعمرة، وذلك على هامش المعرض المقام لاستعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة عبر منصة «نسك»، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ التي تتيح خيارات متنوعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكل يسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وقدم الوفد لكبرى شركات الحج والعمرة بالجزائر شرحا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، من جميع دول العالم.

وبإمكان حاملي الجنسية الجزائرية الحاصلين على تأشيرة الزيارة بجميع أغراضها أداء العمرة والتنقل في أنحاء المملكة من خلال عدد من الخيارات مثل: إصدار تأشيرة العمرة الكترونيا وذلك بالحصول على أحد برامج العمرة عبر منصة «نسك»، أو الحصول على التأشيرة مباشرة من السفارة، أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية وذلك للمقيمين أو حاملي التأشيرات التجارية أو السياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كما يمكن الحصول على تأشيرة زيارة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات من خلال استضافة المواطنين السعوديين لأصدقائهم ومعارفهم، وتسهيلا لزائري المملكة، وسيتم إعادة فتح مكاتب استقبال طلبات التأشيرة في مدينة وهران غربا وقسنطينة شرقا خلال الربع الثاني من عام 2023.

تسهيلات للمعتمرين الجزائريين عبر المنصة:

