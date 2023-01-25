إغلاق 12 منشأة مخالفة في رياض الخبراء

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وأسفرت الجولات عن إشعار 183 منشأة، ومصادرة وإتلاف 43 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير387 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية، ومعالجة 38 بلاغا عن المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء، 4651 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية خلال النصف الثاني لعام 2022م.وأسفرت الجولات عن إشعار 183 منشأة، ومصادرة وإتلاف 43 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير387 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية، ومعالجة 38 بلاغا عن المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.

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