متطوعون يرفعون مخلفات ونفايات جبال سلا

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وأوضح رئيس البلدية المهندس علي زيلعي، أن الحملة تأتي بشراكة مجتمعية مع جهات حكومية، سعيا لتعزيز التنمية والمسؤولية لدى المجتمع، شارك فيها 25 متطوعا، حيث جرى رفع المخلفات والنفايات والأنقاض ونقلها إلى المرمى المخصص لها.وبين أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من مظاهر التشوه البصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.
من جهة أخرى رفعت الأمانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 17420 م3 من مخلفات البناء والهدم في 98 موقعا بمحافظة ضمد، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية فرغت من إزالة ورفع 64 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 481 حاجزا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 38 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية.
معالجة التشوهات البصرية تشمل:
- إصلاح حفر الشوارع.
- النظافة العامة.
- أعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة.
- حواجز الحفريات.
- مباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي».
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