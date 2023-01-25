شكرا لقرائتكم خبر متطوعون يرفعون مخلفات ونفايات جبال سلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سارع متطوعون إلى رفع نفايات ومخلفات ضمن حملة تطوعية وتوعوية أطلقتها أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة العارضة أمس، لرفع مستوى النظافة العامة بجبال سلا التابعة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس علي زيلعي، أن الحملة تأتي بشراكة مجتمعية مع جهات حكومية، سعيا لتعزيز التنمية والمسؤولية لدى المجتمع، شارك فيها 25 متطوعا، حيث جرى رفع المخلفات والنفايات والأنقاض ونقلها إلى المرمى المخصص لها.

وبين أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من مظاهر التشوه البصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.

من جهة أخرى رفعت الأمانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 17420 م3 من مخلفات البناء والهدم في 98 موقعا بمحافظة ضمد، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية فرغت من إزالة ورفع 64 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 481 حاجزا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 38 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية.

معالجة التشوهات البصرية تشمل:

