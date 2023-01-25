إلزام مقاولي صيانة طرق نجران بمعايير الجودة

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وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله آل فاضل أن الأمانة شكلت أخيرا فرقا فنية، وهندسية، وميدانية، من الكوادر البشرية المتخصصة؛ لتنفيذ خطة صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بالمنطقة، وإجراء أعمال صيانة الاسفلت والأرصفة في مختلف المواقع، ومتابعة أعمال الصيانة والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة، مشيرا إلى معالجة الفرق الميدانية لـ29 حفرية خلال جولاتها الرقابية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على إلزام مقاولي صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة، نفذت أمانة منطقة نجران خلال الشهر الحالي 12 جولة ميدانية رقابية، على مشاريع صيانة الطرق بالمنطقة، شملت الإشراف على أعمال الاسفلت بأحياء الخالدية والفهد والفيصلية.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله آل فاضل أن الأمانة شكلت أخيرا فرقا فنية، وهندسية، وميدانية، من الكوادر البشرية المتخصصة؛ لتنفيذ خطة صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بالمنطقة، وإجراء أعمال صيانة الاسفلت والأرصفة في مختلف المواقع، ومتابعة أعمال الصيانة والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة، مشيرا إلى معالجة الفرق الميدانية لـ29 حفرية خلال جولاتها الرقابية.

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