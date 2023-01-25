شكرا لقرائتكم خبر ملتقى يؤكد على نشر الثقافة للمحافظة على التنوع الأحيائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنشر التوعية والثقافة البيئية للمحافظة على التنوع الأحيائي، نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ممثلا بمركز الأمير سعود الفيصل للأبحاث بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الملتقى العلمي البيئي 2023 بعنوان (ثقافة بيئية للمحافظة على مكتسبات وطنية) خلال الفترة من 4 - 25 يناير الجاري بهدف إكساب الطلاب مهارات علمية بيئية متنوعة.

واستهدف الملتقى إكساب الطلاب مهارات علمية في مجالات الدراسات الحقلية للتنوع الأحيائي وكذلك هندسة الإنتاج الحيواني والطب البيطري، وذلك من خلال إقامة ورش تدريبية، نوقش من خلالها، التعرف على آليات تصنيف التنوع الأحيائي، برنامج إكثار ورعاية الظلفيات، حساب عدد الحيوانات المنوية لطائر الحبارى مجهريا، فصل مكونات الدم للحيوانات الفطرية.

ودعا الملتقى إلى المحافظة على أنماط الحياة البيئية والاستمرار في تنظيم الملتقيات العلمية البيئية لما لها من أثر إيجابي على المشاركين واستعراض التجارب والمبادرات مع ما يصاحبها من ندوات وورش ومعارض توعوية، كما تم تكريم الكوادر المتخصصة التي قدمت الورش التدريبية والطلاب المشاركين.