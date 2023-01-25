ملتقى يؤكد على نشر الثقافة للمحافظة على التنوع الأحيائي

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واستهدف الملتقى إكساب الطلاب مهارات علمية في مجالات الدراسات الحقلية للتنوع الأحيائي وكذلك هندسة الإنتاج الحيواني والطب البيطري، وذلك من خلال إقامة ورش تدريبية، نوقش من خلالها، التعرف على آليات تصنيف التنوع الأحيائي، برنامج إكثار ورعاية الظلفيات، حساب عدد الحيوانات المنوية لطائر الحبارى مجهريا، فصل مكونات الدم للحيوانات الفطرية.ودعا الملتقى إلى المحافظة على أنماط الحياة البيئية والاستمرار في تنظيم الملتقيات العلمية البيئية لما لها من أثر إيجابي على المشاركين واستعراض التجارب والمبادرات مع ما يصاحبها من ندوات وورش ومعارض توعوية، كما تم تكريم الكوادر المتخصصة التي قدمت الورش التدريبية والطلاب المشاركين.
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