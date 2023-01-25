ضبط 405 مخالفات جديدة في محمية الإمام تركي

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وتأتي هذه الجهود في رصد وضبط المخالفات بالمناطق الواقعة في نطاق المحمية، انطلاقا من جهودها في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في تلك المناطق، وإسهاما منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في الرعي الجائر بالإبل، والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة بدون تصريح، والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، والاحتطاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام البيئة.
يذكر أن نظام البيئة ولائحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقا لطبيعة كل مخالفة، حيث بلغ متوسط العقوبات المالية للمخالفات الست التي تم ضبطها نحو 6000 ريال لكل مخالفة، وهو ما يمثل ردعا للمخالفين ويحد من انتشارها مع مضاعفة العقوبات في حال تكرارها.
المخالفات المضبوطة
- الرعي الجائر بالإبل والأغنام
- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
- الدخول للأماكن الممنوعة بدون تصريح
- التخييم دون الحصول على تصريح بذلك
- الاحتطاب الجائر
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