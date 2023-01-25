أول مركز للإبداع والابتكار بشركات أرباب الطوائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها، أطلقت شركة الزمازمة أمس أول مركز متخصص للإبداع والابتكار في شركات أرباب الطوائف، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة المقدسة.

وأكد العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبو الفرج، أن الشركة تسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وأن تكون الخدمات مرتكزة على الإبداع والابتكار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وينسجم مع توجهات وزارة الحج والعمرة في خلق باقات خدمة نوعية ومبتكرة ذات جودة عالية، موضحا أن المركز سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ 10 مبادرات متنوعة ومبتكرة ستقدم لأول مره في موسم الحج المقبل وهي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الابتكارية التي ستنفذها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن .

من جانبه أفاد وكيل وزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى شركات أرباب الطوائف، وتهدف إلى التنويع في الخدمات المتميزة والمبتكرة، وسيكون لها أثر كبير لدى ضيوف الرحمن، وتوسع من تواجد شركة الزمازمة في منظومة الحج والعمرة.

مركز الإبداع والابتكار:

