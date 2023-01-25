شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة تحتفي بختام مبادرة عام القهوة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسليط الضوء على المنجزات التي حققتها المبادرة على مدار العام، نظمت وزارة الثقافة أمس، الحفل الختامي لمبادرة عام القهوة السعودية 2022، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من المثقفين والمهتمين، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض

وسيشهد الحفل استعراضا لأبرز ما حققته المبادرة النوعية خلال عام 2022م من أنشطة وفعاليات وشراكات متنوعة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وتكريم المساهمين في إنجاحها، سواء المقاهي والمحامص المشاركين في المبادرة، أو الأفراد المبدعين المشاركين بالأفكار التفاعلية، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة، كما سيتضمن الحفل استعراضا لإسهام المبادرة في إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة والمرتبطة بالقهوة السعودية المرتكزة على قيم الضيافة والكرم.

يذكر أن مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعم من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عال من المشاركة المجتمعية، وذلك لتسليط الضوء على القهوة السعودية بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ، مما جعلها رمزا أصيلا للكرم والضيافة في المملكة.

الحفل الختامي يتضمن:

- استعراض أبرز ما حققته المبادرة النوعية خلال 2022.

- تكريم المساهمين في إنجاحها، سواء:







المقاهي والمحامص المشاركة في المبادرة.



الأفراد المبدعون المشاركون بالأفكار التفاعلية



الجهات الحكومية والخاصة.



- إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة والمرتبطة بالقهوة السعودية.