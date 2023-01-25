شكرا لقرائتكم خبر لقاء علمي عن البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت دارة الملك عبدالعزيز متمثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة أمس لقاء علميا عبر الاتصال المرئي، بعنوان (البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية القديمة)، مع الباحثة والمتخصصة في الوثائق والمخطوطات اليونانية واللاتينية القديمة الدكتورة شيمة بنت بخيت النعماني.

واستعرض اللقاء المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية المتمثلة في الوثائق والمخطوطات القديمة، حيث شكل البحر الأحمر بموقعه الاستراتيجي محور اهتمام وجذب للحضارات القديمة، ومنها حضارتا اليونان والرومان، لأن البحر الأحمر يعد أقرب طريق بحري مباشر لأوروبا نحو الهند وشرق آسيا.

وتطرق اللقاء إلى الأهمية التي تمثلها المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية في استيعاب تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، والبحر الأحمر بشكل خاص.