شكرا لقرائتكم خبر لقاء علمي عن البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض اللقاء المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية المتمثلة في الوثائق والمخطوطات القديمة، حيث شكل البحر الأحمر بموقعه الاستراتيجي محور اهتمام وجذب للحضارات القديمة، ومنها حضارتا اليونان والرومان، لأن البحر الأحمر يعد أقرب طريق بحري مباشر لأوروبا نحو الهند وشرق آسيا.وتطرق اللقاء إلى الأهمية التي تمثلها المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية في استيعاب تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، والبحر الأحمر بشكل خاص.
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