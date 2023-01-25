شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى الثقافة الرياضية لأفراد الأسرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى أفراد الأسرة السعودية كافة، بما يحقق مستهدفات الجهتين في مجال التوعية والتثقيف، وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم ثنائية مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

ومثل المجلس في التوقيع الأمين العام المكلف هيلة المكيرش، ومن الاتحاد رئيسه الدكتور سليمان الجلعود.

وتضمنت المذكرة تنظيم المسابقات الرياضية التأهيلية، وتقديم الدورات التدريبية للكوادر البشرية، ونصت على صلاحية إضافة مجالات تعاون مستحدثة حسبما يستجد من الموضوعات ذات العلاقة، بعد موافقة كل من الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة ترسيخا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الحكومي، تحقيقا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أهداف المذكرة

