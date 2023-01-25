شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى الثقافة الرياضية لأفراد الأسرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل المجلس في التوقيع الأمين العام المكلف هيلة المكيرش، ومن الاتحاد رئيسه الدكتور سليمان الجلعود.وتضمنت المذكرة تنظيم المسابقات الرياضية التأهيلية، وتقديم الدورات التدريبية للكوادر البشرية، ونصت على صلاحية إضافة مجالات تعاون مستحدثة حسبما يستجد من الموضوعات ذات العلاقة، بعد موافقة كل من الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة ترسيخا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الحكومي، تحقيقا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
أهداف المذكرة
- تعزيز علاقة تكاملية تقوم على مبدأ مشاركة المعلومات التثقيفية
- إجراء الدراسات العلمية لبناء مبادرات توعوية
- رفع مستوى الوعي والثقافة في المجال الرياضي لدى الفئات المستهدفة
كانت هذه تفاصيل خبر رفع مستوى الثقافة الرياضية لأفراد الأسرة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.