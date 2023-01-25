3634 شخصا يستفيدون من خدمات التطوع الصحي بالقصيم

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وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفرص التطوعية تأتي ضمن برنامج مبادرات التطوع، التي ينفذها التجمع في المسارات السريرية، وتهدف إلى دعم فريق العمل وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين منها.وذكر أن عدد المتطوعين بلغ 274 متطوعا، وبلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 4456 ساعة، وعدد وحدات الدم المسحوبة من المتبرعين 1910 وحدات بمختلف أنواع الفصائل، مشيرا إلى أن مهام المتطوعين في المبادرة تكمن في استقبال الفئة المستهدفة، وإدخال المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وتقديم المعلومات الصحية لأهمية التبرع بالدم، وسحب وحدات الدم من المتبرعين.
يذكر أن الفرصة التطوعية تنفذ بالتعاون مع جمعية دمي في مركز العثيم مول على طريق أبي بكر الصديق بمدينة بريدة.
التطوع الصحي بالقصيم
- 3634 مستفيدا
- 274 متطوع
- ا4456 ساعة تطوعية
- 1910 وحدات دم مسحوبة
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