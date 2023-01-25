التخصصي يحصد 5 جوائز في سلامة المرضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بـ5 جوائز، ضمن حفل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، عن فئة المنشآت الصحية، الذي أقيم أمس في الرياض، بهدف تعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك في 3 مسارات للجائزة.

وحصد «التخصصي» 3 جوائز في المسار العام لسلامة المرضى نظير مشاركته بثلاثة مشاريع مبتكرة، وهي: «بناء إطار تنظيمي قوي لعمليات التحسين» لتحسين سلامة المرضى والعاملين، و«تقليل العدوى الناتجة عن القسطرة المركزية» لتقليل أخطار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، إضافة إلى مشروع «المسار المعجل لعلاج كسور الورك» الذي يهدف لتعزيز جودة الخدمة في علاج كسور الورك.

وفي مسار التدريب لسلامة المرضى الذي يقام بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، توج «التخصصي» عن مشروع «التعليم الطبي التداخلي لضمان رعاية أمثل للمريض»، الذي يهدف لزيادة التعاون بين العاملين في المجال الصحي، وذلك من خلال تثقيف الأطباء والممرضات والصيادلة وغيرهم من المهنيين الصحيين معا، وإعادة تدريب مقدمي الخدمة للعمل بشكل أفضل.

ونال «التخصصي» الجائزة الخامسة في مسار السلامة الدوائية، بمشروع «لا ضرر مع مضادات التخثر».

مشاريع التخصصي الفائزة:

