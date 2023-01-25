«إذكاء صناعة المعرفة» في هيئة الجبيل

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وتمحور اللقاء حول موضوع (تمكين الموهوبين لصناعة المستقبل)، وبرزت خلاله معارف مستخلصة أبرزها أن كل متفوق موهوب وليس كل موهوب متفوق، وأن الأسرة هي نواة اكتشاف الموهبة، وأن البرامج المتنوعة تفتح الآفاق للإبداع والابتكار، إضافة إلى أن الموهوب ثروة يجب استثمارها.وخرج بمجموعة توصيات منها: على الأسرة والمؤسسة التعليمية تلبية احتياجات الطالب الموهوب، وأهمية دور الأسرة في اكتشاف الموهوب، والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الحديثة التي تناولت تطوير بيئات تعلم الموهوبين، وإتاحة برامج متنوعة لاستيعاب الطلاب ذوي الموهبة وتنمية مواهبهم، إضافة إلى استقطاب الطلاب الموهوبين وتبني أفكارهم الإبداعية.
وفي الختام كرم الرئيس التنفيذي المشاركين من الضيوف والخبراء وفريق العمل.
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