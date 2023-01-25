شكرا لقرائتكم خبر ضبط 21,362 مستلزما طبيا مخالفا بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا في مدينة الدمام يخزن مستلزمات طبية دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين.

ورصدت الهيئة في المستودع المخالف 21362 مستلزما طبيا مخزنة في ظروف «غير مناسبة»، وأغلقته احترازيا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتنفذ «الغذاء والدواء» حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني».