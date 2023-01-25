شكرا لقرائتكم خبر مستشفى الجموم حلم طال انتظاره.. والأهالي يناشدون الصحة بسرعة افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تجاوز الموعد المقرر لافتتاح مستشفى الجموم العام بالعاصمة المقدسة نحو 9 سنوات، لا زال قاطنو المحافظة والمراكز التابعة لها متمسكين بالأمل في أن يرى مستشفاهم النور خلال هذا العام 2023، خاصة وأن جل الأعمال الإنشائية فيه جرى الانتهاء منها، مناشدين وزارة الصحة بضرورة إنهاء معاناتهم جراء التوجه إلى مستشفيات مكة المكرمة والتي تبعد عنهم 20 كلم، أوالذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والتي تكلفهم مبالغ عالية.

وأكد الأهالي أن المستشفى هو الوحيد الذي يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، لافتين إلى أن تاريخ استلام المشروع كان مقررا في عام 1433هـ، فيما كان التاريخ المقرر للانتهاء من المشروع عام 1435هـ وذلك بحسب ما أظهرته لوحة المشروع التي كانت في الموقع.

وبينوا أن مدة إتمام المستشفى عامان، ولكنه تجاوزها إلى نحو 9 أعوام، لتستمر معاناتهم في البحث عن مستشفيات بعيدة عن محافظتهم.

وأشارو إلى أن مستشفيات مكة المكرمة تبعد عنهم نحو 20 كلم ، ومواعيدها ما بين 2 إلى 4 أشهر، إضافة إلى تحملهم معاناة الطريق هم وعائلاتهم خاصة إذا كانوا قادمين من المراكز التابعة للجموم والتي تقدر المسافة بينها وبين مكة المكرمة بـ40 كلم، منوهين إلى أن الوزارة أفصحت خلال السنوات الماضية في الإعلام بتواريخ لافتتاح المستشفى رسميا، ولكنه لم يفتتح بعد. وطالبوا بالإسراع في إنجاز مستشفاهم خلال هذا العام وتحقيق حلم طال انتظاره بوجود مستشفى عام يخدمهم ويخدم ذويهم.

بدورها تواصلت «مكة» مع وزارة الصحة منذ أكثر من شهر، لمعرفة موعد افتتاح المستشفى، ولم تجد أي رد منها.

مستشفى الجموم:

