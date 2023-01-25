نقص الأكسجين أثناء النوم يهدد حياة مرضى السكري

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وأوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بالمستشفى الجامعي بالخبر، أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور ريان المصلي لـ»مكة» أن الدراسة نشرت في مجلة Frontiers in Endocinology الأمريكية بقسم الغدد في 18 يناير الجاري، وشملت عينة من 100 مريض ومريضة سكري يعانون من اضطرابات النوم (الارتخاء الليلي الذي يسبب مشاكل في التنفس، تؤدي إلى نقص كمية الأكسجين في الدم). أجريت لهم دراسة نوم وحدد نوع اضطرابات النوم الذي يعانونه، وقياس مستوى الأكسجين في الدم، السكر التراكمي، تأثر هرمونات الجسم، وذلك خلال الفترة بين 2018 و2021، من فريق باحثين أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، وأمراض الغدد من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإشراف أحد الباحثين.وبين أن الدراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين السكر التراكمي في الدم وانخفاض الأكسجين أثناء النوم، لدى مرضى السكري ممن يعانون اضطرابات في النوم.
ونبه المصلي إلى أنها مشكلة شائعة، ويوجد نقص كبير في الوعي حيال أثرها على الصحة العامة للإنسان، تحصل تقريبا لأكثر من 10% من الناس، ولوحظ أن السكري يظهر لدى هؤلاء في المستقبل، إذا لم تعالج مشكلة اضطراب النوم لديهم.
وأوصت الدراسة بأهمية عمل مسح لمرضى السكري، للتحقق من وجود اضطرابات النوم لديهم وعلاجها، ليتحسن السكر التراكمي لديهم.
أبرز ما توصلت إليه الدراسة
- أهمية علاج مشاكل التنفس أثناء النوم للحفاظ على الأكسجين ضمن معدلاته الطبيعية
- دور وأثر اضطرابات النوم ونسبة الأكسجين في الدم على الهرمونات الأخرى
- ارتفاع هرمونات التوتر نتيجة نقص الأكسجين في الدم، يرتفع السكر وتتأثر الأعضاء الأخرى
- في الجسم، مثل القلب والشرايين، وقد تحدث بسبب ذلك جلطات في الحالات الشديدة
- نزول الأكسجين يزيد المخاطر والمضاعفات التي قد يتعرض لها مريض السكري
- علاج اضطرابات النوم يحسن من سكر الدم، بغض النظر عن نوع علاج السكري الذي يأخذه المريض
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