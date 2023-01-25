مناقشة دور الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن هذا اللقاء الذي يستمر يومين، سيناقش أبرز الممارسات التعليمية وما طرأ عليها من مستجدات في كافة المجالات والتخصصات وتبادل الخبرات ويعزز مفاهيم استجدت في العالم التي بات التعاون الإقليمي فيها ضرورة ملحة لبحث ودراسة قضايا التعليم وسبل تطويره وتشكيل آفاق جديدة، مما يسهم في التطور والنماء بمختلف المجالات.وأبان أن اللقاء يتضمن ندوة علمية مصاحبة تحمل عنوان (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات) بمشاركة عدد من المتحدثين من رؤساء ومديري ونواب الجامعات تهدف إلى التعريف بالبرنامج وأهم مبادراته الاستشرافية للوظائف المستقبلية في قطاعات الأعمال، وتستعرض دور الجامعات في بناء المهارات المتقدمة لمواءمة متطلبات المستقبل وترسيخ القيم والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، إضافة إلى التعرف على جهود الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية لتحقيق ما تتطلبه الثورة الصناعية القادمة وغيرها من الأهداف. وأشار إلى أن الندوة تتناول 3 محاور تحت عناوين «سمات المواطن المنافس عالميا»، والجامعات وسوق العمل المستقبلي، والتعلم مدى الحياة.
محاور الندوة:
- سمات المواطن المنافس عالميا.
- الجامعات وسوق العمل المستقبلي.
- التعلم مدى الحياة.
أهداف اللقاء:
- الارتقاء بمخرجات الجامعات بدول الخليج.
- تأهيل طلابها لمواكبة تطلعات المستقبل.
- مواكبة الثورة التقنية في المعلومات والاتصالات.
- مراجعة ما تقدمه الجامعات بالمجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية.
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