مناقشة دور الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة دور الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الانتماء الوطني، استضافت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أمس، أعمال اللقاء الخامس والعشرين لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استمرارا للاجتماعات السابقة التي حققت الكثير من النتائج أضيفت للتعليم في المملكة ودول الخليج.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن هذا اللقاء الذي يستمر يومين، سيناقش أبرز الممارسات التعليمية وما طرأ عليها من مستجدات في كافة المجالات والتخصصات وتبادل الخبرات ويعزز مفاهيم استجدت في العالم التي بات التعاون الإقليمي فيها ضرورة ملحة لبحث ودراسة قضايا التعليم وسبل تطويره وتشكيل آفاق جديدة، مما يسهم في التطور والنماء بمختلف المجالات.

وأبان أن اللقاء يتضمن ندوة علمية مصاحبة تحمل عنوان (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات) بمشاركة عدد من المتحدثين من رؤساء ومديري ونواب الجامعات تهدف إلى التعريف بالبرنامج وأهم مبادراته الاستشرافية للوظائف المستقبلية في قطاعات الأعمال، وتستعرض دور الجامعات في بناء المهارات المتقدمة لمواءمة متطلبات المستقبل وترسيخ القيم والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، إضافة إلى التعرف على جهود الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية لتحقيق ما تتطلبه الثورة الصناعية القادمة وغيرها من الأهداف. وأشار إلى أن الندوة تتناول 3 محاور تحت عناوين «سمات المواطن المنافس عالميا»، والجامعات وسوق العمل المستقبلي، والتعلم مدى الحياة.

محاور الندوة:







سمات المواطن المنافس عالميا.



الجامعات وسوق العمل المستقبلي.



التعلم مدى الحياة.



أهداف اللقاء: