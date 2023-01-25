2700 ريال سعر الليلة بمخيمات الرياض

ينتظر سكان العاصمة الرياض حلول فصل الشتاء ليبدأوا معه طقوس قضاء ليلة في إحدى المخيمات البرية، التي جرى تنظيمها حاليا لتصبح من أهم مصادر الجذب السياحي بالمنطقة، لتتم تنمية القطاع السياحي بالشكل الذي لا يؤثر على الحياة البيئية الطبيعية، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، والتحقق من مطابقة مواقع التخييم وأنشطته لمعايير الأمن والسلامة.

مساحات متفاوتة

وفي طريق الثمامة تجمع عدد كبير من المخيمات التي تفاوتت أحجامها وأسعارها، حيث كانت هناك بعض المخيمات ذات مساحات كبيرة وتحتوي علي قسمين وبعضها الآخر صغير وذو قسم واحد.

كان العامل المشترك بين معظم تلك المخيمات هو وجود بيت شعر وقسم خاص للجلوس ومطبخ يتوفر في بعض المخيمات بشكل متكامل من وجود غاز وثلاجه وذي مساحة جيدة، أما البعض الآخر فكان بشكل سيئ، وتميزت بعض المخيمات بتوفير المياه الساخنة والباردة وعدد كافٍ من الحمامات بالقسمين النسائي والرجالي.

وعمد ملاك بعض المخيمات لتوفير عدد من وسائل الترفيه مثل ملعب كرة طائرة أو جلسات خارجية ووجود بروجكترات لعرض الأفلام وغيرها على شاشة كبيرة، مع وجود عدد من السماعات الكبيرة أو العمل على إضافة ديكورات جمالية سواء كانت أنوارا أو مسارات أرضية لتضفي نوعا من الجمال للمخيم.

إقبال كبير

تفاوتت الأسعار ما بين المرتفع والمرتفع جدا، وقد يكون سبب ارتفاع سعرها لقلة العرض وارتفاع الطلب، إذ يتراوح سعر الليلة الواحدة بين 2700 و1500 ريال، وهناك بعض المخيمات كان سعرها 700 ريال وبالطبع الأسعار تزيد في نهاية الأسبوع، إذ يزيد السعر بواقع 700 و300 ريال في «الويك إند» نظرا للإقبال عليها إضافة إلى قرب انتهاء موسم التخييم، حيث أفادنا العمال المتواجدون في تلك المخيمات أن نهاية الموعد لإزالة تلك المخيمات قبل حلول شهر رمضان.

ويبدأ إيجار اليوم من الساعة 11 ظهرا إلى 5 صباحا من اليوم التالي، وتختلف تلك الأوقات حسب كل مخيم، حيث إنه قد يزيد أو ينقص ساعة أو اثنتين، فهناك بعض المخيمات كانت من التاسعة صباحا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وعلى الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها وزارة السياحة بخصوص تلك المخيمات والحفاظ على نظافة المخيمات ومحيطها إلا أنه لوحظ تجمع للقمامة بشكل كبير عند بعض المخيمات مشكلة مظهرا غير حضاري.

الغطاء النباتي

وأعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في وقت سابق أن إصدار تصاريح المخيمات للأفراد يأتي وفق شروط وضعها المركز منها؛ منها أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وكذلك توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني، مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلا عن توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، كما أقر المركز ضوابط عامة واجبة الالتزام تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن يحدد مخيم واحد فقط لكل مستفيد.

كما يمنح المركز تصاريح التخييم للأفراد مع مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الضرورية للتخييم، وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مثل الحفاظ على الغطاء النباتي ونظافته وتجنب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، وغيرهما من الضوابط المعززة لحماية البيئة والغطاء النباتي، إضافة إلى المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل (الرعي والصيد والاحتطاب ورمي النفايات) وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، والالتزام بعدم إقامة المباني بمواد البناء الإنشائية أو ألواح الصاج المعدنية، ومنع إقامة عقوم أو سواتر ترابية حول المخيم مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

غرامات لمخالفي التخييم

500 ريال للمرة الأولى مع إزالة المخيم.

عند تكرارها 1000 ريال مع إزالة المخيم.

في المرة الثالثة مبلغ الغرامة 3000 ريال مع إزالة المخيم.

عند تكرارها للمرة الرابعة يتم تحويل المخالف للقضاء.