11 ألف م3 نفايات بالخفجي

ونفذت الأمانة أعمال مسح الحوط والأراضي الفضاء، ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، مع كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، مع التقاطات، ورفع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية بالمحافظة، وذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.
وتضمنت الأعمال المنفذة استهلاك 2000 كيس نفايات، وإزالة الأنقاض ومسح الحوط بمساحة 3000 متر مكعب، وإزالة نفايات صلبه بمقدار 2000 متر مكعب، وإزالة 3200 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، من التقاطات داخل الأحياء السكنية، وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء، إضافة إلى الكنس الآلي واليدوي وإزالة 1500 متر مكعب من الرمال، وتبديل 250 حاوية وجاري العمل على استكمال المتبقي منها.
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