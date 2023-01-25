24 ألف شجيرة بالقطيف

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة القطيف، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، من خلال زراعة 24 ألف شجيرة متنوعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وجهودها لتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة، أن الأعمال المنجزة والجارية في المحافظة، تشمل تشجير وزراعة شارع المحمدي بطول 1700 متر، والشوارع الفرعية.



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